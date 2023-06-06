Из зон подтоплений на Херсонщине эвакуированы уже 1339 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. По состоянию на 16:00 из зон подтоплений в Херсонской области эвакуированы 1339 человек. Об этом сообщает Министерство внутренних дел, передает УНН.
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Детали
По предварительной информации, сейчас подтоплены 13 населенных пунктов на правом берегу реки Днепра и более 260 домов.
В пунктах оказания помощи населению с гражданами работают психологи Службы спасения.
Также, был создан резерв сил и средств ГСЧС для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной подрывом водохранилища.
Дополнение
Из-за российского подрыва Каховская ГЭС на Херсонщине полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.
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