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З жовтня тариф на електроенергію впав

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КИЇВ. 1 жовтня. УНН. 1 жовтня зменшується тариф на електроенергію для домогосподарств, які споживають менш як 250 кВт⋅год на місяць — теперішніх 1,68 грн до 1,44 грн за кВт⋅год. Про це інформують у Міненерго, пише УНН.

Деталі

Зазначають, що 80% населення зможуть купувати електроенергію за новою, зниженою ціною, а для інших 20%, хто споживає понад 250 кВт⋅год на місяць, ціна залишатиметься незмінною — 1,68 грн за весь обсяг споживання.

Кабмін затвердив рішення про зниження ціни на електроенергію ще у серпні. Це стало можливо завдяки переходу на товарно-фінансову модель ПСО для населення. НАЕК Енергоатом» вже розпочав роботу за новою моделлю — 23 вересня компанія продала на аукціонах електроенергію в обсязі 1,38 млн МВт*год для постачання населенню у жовтні 2021 року.

Нагадаємо

НАЕК “Енергоатом” раптово заявила про зниження обсягів електроенергії, що постачається на 20% в період з 1 жовтня по 31 грудня 2021 року. Через це трейдери і постачальники енергоресурсів споживачам зазнають значних збитків.

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