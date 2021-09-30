Постачальники електроенергії несуть значні фінансові втрати через дії "Енергоатому" - ЗМІ

Як повідомляється, у розпорядженні консалтингової компанії “Exploration & Production Consulting” (EXPRO) потрапив лист трейдерам від “Енергоатому”, в якому НАЕК оповістила про зниження обсягів продукції електроенергії, яеп постачається їм на 20%.

“У зв’язку з встановленням законодавством додаткових спеціальних зобов’язань, які вимагають додаткових фінансових ресурсів... Повідомляємо про зменшення обсягу продажів електричної енергії, а саме в розрахункові місяці 01 — 31.10.2021, 01 — 30.11.2021, 01 — 31.12.2021”, — йдеться в листі від “Енергоатому”.

Як зазначає видання, зазначені обсяги електроенергії були заздалегідь продані державною компанією на аукціоні “Української енергетічної біржі”. Таке раптове зниження обсягів енергії не тільки принесе трейдерам і постачальникам серйозні фінансові втрати, але і в цілому дискредитує НАЕК.

“Ми теж отримали лист від „Атома“ (НАЕК „Енергоатом“ — ред). Вони скорочують обсяги на 20%, але ці обсяги вже продані кінцевим споживачам до кінця року. До цього подібними діями себе дискредитував „Центренерго“, тепер — „Атом“. Як після цього приймати участь в довгих аукціонах державної генерації?”, — передає видання слова СЕО групи постачальників енергоресурсів “Tolk” Володимира Крупко.

Як пишуть “ВЕСТИ”, зниження обсягів наданої електроенергії “Енергоатом” мотивує необхідністю в додаткових ресурсах для виконання збільшених зобов’язань по ПСО, що, на думку компаній-постачальників е/е, не відповідає дійсності. Тому, зазначає видання, група “Tolk” готує юридичну позицію і вимагатиме відшкодування втраченої вигоди.