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Поставщики электроэнергии несут значительные финансовые потери из-за действий "Энергоатома" - СМИ

Поставщики электроэнергии несут значительные финансовые потери из-за действий "Энергоатома" - СМИ

Киев  •  УНН

 • 13244 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. НАЭК “Энергоатом” внезапно заявила о снижении объемов поставляемой электроэнергии на 20% в период с 1 октября по 31 декабря 2021 года. Из-за этого трейдеры и поставщики энергоресурсов потребителям понесут значительные убытки. Об этом говорится на сайте издания “ВЕСТИ”.

Как сообщается, в распоряжении консалтинговой компании “Exploration&Production Consulting” (EXPRO) попало письмо трейдерам от “Энергоатома”, в котором НАЭК оповестила о снижении объемов поставляемой им электроэнергии на 20%.

“В связи с установлением законодательством дополнительных специальных обязательств, которые требуют дополнительных финансовых ресурсов... Сообщаем об уменьшении объема продаж электрической энергии, а именно в расчетные месяцы 01 — 31.10.2021, 01 — 30.11.2021, 01 — 31.12.2021”, — говорится в письме от “Энергоатома”.

Как отмечает издание, указанные объемы электроэнергии были заранее проданы государственной компанией на аукционе “Української енергетичної біржі”. Такое внезапное снижение объемов энергии не только принесет трейдерам и поставщикам серьезные финансовые потери, но и в целом дискредитирует НАЭК.

“Мы тоже получили письмо от „Атома“ (НАЭК „Энергоатом“ — ред). Они сокращают объемы на 20%, но эти объемы уже проданы конечным потребителям до конца года. До этого подобными действиями себя дискредитировал „Центренерго“, теперь — „Атом“. Как после этого принимать участие в долгих аукционах государственной генерации?”, — передает издание слова СЕО группы поставщиков энергоресурсов “Tolk” Владимира Крупко.

Как пишут “ВЕСТИ”, снижение объемов предоставляемой электроэнергии “Энергоатом” мотивирует необходимостью в дополнительных ресурсах для выполнения возросших обязательств по ПСО, что, по мнению компаний-поставщиков э/э, не отвечает действительности. Поэтому, отмечает издание, группа “Tolk” готовит юридическую позицию и будет требовать возмещения упущенной выгоды.

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