С октября тариф на электроэнергию упал
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. 1 октября уменьшается тариф на электроэнергию для домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт⋅год в месяц - нынешних 1,68 грн до 1,44 грн за кВт⋅год. Об этом информируют в Минэнерго, пишет УНН.
Детали
Отмечают, что 80% населения смогут покупать электроэнергию по новой, сниженной цене, а для остальных 20%, кто потребляет более 250 кВт⋅год в месяц, цена остается неизменной — 1,68 грн за весь объем потребления.
Кабмин утвердил решение о снижении цены на электроэнергию еще в августе. Это стало возможно благодаря переходу на товарно-финансовую модель ПСО для населения. НАЭК Энергоатом уже начал работу по новой модели — 23 сентября компания продала на аукционах электроэнергию в объеме 1380000 МВт * ч для снабжения населения в октябре 2021 года.
Напомним
НАЭК “Энергоатом” внезапно заявила о снижении объемов поставляемой на 20% в период с 1 октября по 31 декабря 2021 года. Поэтому трейдеры и поставщики энергоресурсов потребителям несут значительные убытки.