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З ветеранки АТО із позивним "Пума" зняли електронний браслет

З ветеранки АТО із позивним "Пума" зняли електронний браслет

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 липня. УНН. З підозрюваної у замаху на бізнесмена з Івано-Франківської області ветеранки АТО Інни Грищенко, позивний якої "Пума", зняли електронний браслет та усі зобов’язання. Це кореспонденту УНН підтвердив її адвокат Віталій Ковальчук.

На запитання, чи правда, що з Інни Грищенко зняли електронний браслет та усі зобов’язання і що термін запобіжного заходу завершився 15 липня, Ковальчук відповів: "Так".

Торік стало відомо про затримання чоловіка “Пуми” — Владислава Грищенка, позивний “Буча”. Причина затримання — підозра в замаху на підприємця з Івано-Франківської області. Його дружину затримали у цій же справі.

Тоді Печерський районний суд столиці обрав запобіжний захід ветерану АТО Інні Грищенко у вигляді тримання під вартою.

Згодом тодішній Генеральний прокурор Руслан Рябошапка повідомив, що подружжя Грищенків також перевіряють на причетність до убивства у 2016 році журналіста Павла Шеремета.

Українські Національні Новини

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