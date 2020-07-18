С ветеранки АТО с позывным "Пума" сняли электронный браслет
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. С подозреваемой в покушении на бизнесмена из Ивано-Франковской области ветеранки АТО Инны Грищенко, позывной которой "Пума", сняли электронный браслет и все обязательства. Это корреспонденту УНН подтвердил ее адвокат Виталий Ковальчук.
На вопрос, правда ли, что с Инны Грищенко сняли электронный браслет и все обязательства и что срок меры пресечения завершился 15 июля, Ковальчук ответил: "Да".
В прошлом году стало известно о задержании мужа "Пумы" - Владислава Грищенко, позывной "Буча". Причина задержания - подозрение в покушении на предпринимателя из Ивано-Франковской области. Его жену задержали по этому же делу.
Тогда Печерский районный суд столицы избрал меру пресечения ветерану АТО Инне Грищенко в виде содержания под стражей.
Позже тогдашний Генеральный прокурор Руслан Рябошапка сообщил, что супругов Грищенко также проверяют на причастность к убийству в 2016 году журналиста Павла Шеремета.