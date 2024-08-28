З вересня у школах "лнр" рф впроваджує нові предмети, спрямовані на пропаганду

Із 2 вересня у школах так званої "лнр" російські окупанти впроваджують низку нових предметів, спрямованих на не розвиток фізико-математичних, правових чи гуманітарних здібностей учнів, а на пропаганду. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор, передає УНН.

Із 2 вересня у школах так званої "лнр" впроваджується низка нових предметів, спрямованих на не розвиток фізико-математичних, правових чи гуманітарних здібностей учнів, а на пропаганду. Так, замість безпеки життєдіяльності вони вивчатимуть захист батьківщини. У якості факультативу, щоправда, з обов’язковим відвідуванням, вводиться родинознавство – за робочою програмою, курс має сформувати прихильність до російських духовних цінностей - написав Лисогор.

Також він повідомив, що окупанти, за їхніми ж словами, планують повернути дітей до станків на уроках праці.

"Із 1 січня 2025 року на окупованій Луганщині особи, чиї земельні ділянки виявляться незатребуваними, втратять право власності на них. Це стосується, зокрема й пайщиків. Аби зберегти землю в себе, її необхідно швидко переоформити за законодавством рф. Відповідно, треба мати пакет документів російського зразка, починаючи від паспорта та кадастрового номеру. Такі вимоги росіян", - повідомив Лисогор.

У медзакладах на ТОТ Луганщини немає місця цивільним, все зайнято зс рф - ОВА

Окрім того, він зазначив, що небезпека російських обстрілів прифронтових сіл залишається підвищеною.

"Ворогу байдуже – є там цивільні чи ні. Хоча загарбники непогано обізнані, де саме ще проживає місцеве населення. Вогонь по населених пунктах, що розташовані поблизу лінії бойового зіткнення, противник не припиняє. Так, по Стельмахівці завдано 33 удари з мінометів та артилерії", - написав Лисогор.

За його словами, Невське та Макіївка потерпали від артилерії та безпілотників. Там окупанти застосували понад 100 БпЛА за добу.

Лисогор зазначив, що бойові дії точилися поблизу Стельмахівки та Невського.