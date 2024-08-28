С сентября в школах «лнр» рф внедряет новые предметы, направленные на пропаганду

Со 2 сентября в школах так называемой "лнр" российские оккупанты внедряют ряд новых предметов, направленных не на развитие физико-математических, правовых или гуманитарных способностей учащихся, а на пропаганду. Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор, передает УНН.

Со 2 сентября в школах так называемой "лнр" внедряется ряд новых предметов, направленных не на развитие физико-математических, правовых или гуманитарных способностей учащихся, а на пропаганду. Так, вместо безопасности жизнедеятельности они будут изучать защиту родины. В качестве факультатива, правда, с обязательным посещением, вводится родоведение - по рабочей программе, курс должен сформировать приверженность к российским духовным ценностям - написал Лисогор.

Также он сообщил, что оккупанты, по их же словам, планируют вернуть детей к станкам на уроках труда.

"С 1 января 2025 года на оккупированной Луганщине лица, чьи земельные участки окажутся невостребованными, потеряют право собственности на них. Это касается, в том числе и пайщиков. Чтобы сохранить землю у себя, ее необходимо быстро переоформить по законодательству рф. Соответственно, надо иметь пакет документов российского образца, начиная от паспорта и кадастрового номера. Такие требования россиян", - сообщил Лысогор.

У медзакладах на ТОТ Луганщини немає місця цивільним, все зайнято зс рф - ОВА

Кроме того, он отметил, что опасность российских обстрелов прифронтовых сел остается повышенной.

"Врагу безразлично - есть там гражданские или нет. Хотя захватчики неплохо осведомлены, где именно еще проживает местное население. Огонь по населенным пунктам, расположенным вблизи линии боевого столкновения, противник не прекращает. Так, по Стельмаховке нанесены 33 удара из минометов и артиллерии", - написал Лысогор.

По его словам, Невское и Макеевка страдали от артиллерии и беспилотников. Там оккупанты применили более 100 БПЛА за сутки.

Лысогор отметил, что боевые действия велись вблизи Стельмаховки и Невского.