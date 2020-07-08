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З усього імпортованого до України шампанського - на французьке припадає понад 75%

З усього імпортованого до України шампанського - на французьке припадає понад 75%

Київ • УНН

 • 19021 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. За чотири місяці цього року Україна імпортувала шампанського на 1,2 млн доларів. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

Левову частку шампанського в Україну було завезено із Франції - на 910 тис. доларів.

Значно менше, але постачали в Україну шампанське: бельгійці (96 тис. доларів), німці (85 тис. доларів), литовці (29 тис. доларів). Найменше напою купила Україна у США (5,8 тис. доларів), Польщі (5,1 тис. доларів), Кіпру (2,5 тис. доларів).

На експорт Україна протягом звітного періоду поставила шампанського на 313 тис. доларів.

Зауважимо, що лідером за показниками імпорту українського ігристого вина стала Німеччина.

Як повідомлялося в УНН, ігристі вина сьогодні у тренді серед вітчизняних споживачів. З початку року українці накупили шампанського вже на 1 млрд грн

Нагадаємо, в Україні представили нову серію винних газованих напоїв, до складу якої увійшли Sangria, Fragolino і Spritz. Презентував новинку відомий вітчизняний бренд Koktebel.

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