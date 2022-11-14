З українськими героями: Зеленський показав нові фото з Херсона
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський показав нові фотографії з українського Херсона, пише УНН.
Деталі
У Telegram Глава держави опублікував світлини з українськими захисниками на тлі стели Херсон.
Так, на фото видно нагородження воїнів. Також бійці робили селфі з Зеленським.
"Наші герої", - підписав світлини Президент.
Раніше
Володимир Зеленський поширив фото, де відвідує деокупований Херсон.
Нагадаємо
Українські військові встановили контроль у понад 60 населених пунктах Херсонщини. 11 листопада Україна повернула Херсон.