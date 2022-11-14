З українськими героями: Зеленський показав нові фото з Херсона

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У Telegram Глава держави опублікував світлини з українськими захисниками на тлі стели Херсон.

Так, на фото видно нагородження воїнів. Також бійці робили селфі з Зеленським.

"Наші герої", - підписав світлини Президент.

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Володимир Зеленський поширив фото, де відвідує деокупований Херсон.

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