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14 марта, 19:57 • 51449 просмотра

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14 марта, 14:16 • 134811 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

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Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

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14 марта, 13:04 • 105280 просмотра

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14 марта, 12:17 • 91551 просмотра

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14 марта, 10:03 • 111172 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136497 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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С украинскими героями: Зеленский показал новые фото из Херсона

С украинскими героями: Зеленский показал новые фото из Херсона

Киев • УНН

 • 286043 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский показал новые фотографии из украинского Херсона, пишет УНН.

Детали

В Telegram Глава государства опубликовал фотографии с украинскими защитниками на фоне стелы Херсон.

Так, на фото видно награждение воинов. Также бойцы делали селфи с Зеленским.

"Наши герои", - подписал фотографии Президент.

Ранее

Владимир Зеленский распространил фото, где посещает деоккупированный Херсон.

Напомним

Украинские военные установили контроль в более чем 60 населенных пунктах Херсонской области. 11 ноября Украина вернула Херсон.

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