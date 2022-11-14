С украинскими героями: Зеленский показал новые фото из Херсона
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский показал новые фотографии из украинского Херсона, пишет УНН.
Детали
В Telegram Глава государства опубликовал фотографии с украинскими защитниками на фоне стелы Херсон.
Так, на фото видно награждение воинов. Также бойцы делали селфи с Зеленским.
"Наши герои", - подписал фотографии Президент.
Ранее
Владимир Зеленский распространил фото, где посещает деоккупированный Херсон.
Напомним
Украинские военные установили контроль в более чем 60 населенных пунктах Херсонской области. 11 ноября Украина вернула Херсон.