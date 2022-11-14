С украинскими героями: Зеленский показал новые фото из Херсона

Детали

В Telegram Глава государства опубликовал фотографии с украинскими защитниками на фоне стелы Херсон.

Так, на фото видно награждение воинов. Также бойцы делали селфи с Зеленским.

"Наши герои", - подписал фотографии Президент.

Ранее

Владимир Зеленский распространил фото, где посещает деоккупированный Херсон.

Напомним

Украинские военные установили контроль в более чем 60 населенных пунктах Херсонской области. 11 ноября Украина вернула Херсон.