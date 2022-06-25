З Україною в серці: вулиці окупованого Херсона вкриті патріотичними написами

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Патріотичні графіті та написи можна помітити на парканах і стінах будинків. Частина - у синьо-жовтих тонах.

Гасла закликають вірити ЗСУ, президенту, нагадують, що українська армія поряд, а окупантам варто забиратись додому.

Нагадаємо

У тимчасово захопленому Херсоні підірвали авто з окупаційним "начальником департаменту сім'ї, молоді та спорту Херсонської ВЦА" дмитром савлученком – колаборант загинув.