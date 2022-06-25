З Україною в серці: вулиці окупованого Херсона вкриті патріотичними написами
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. "Вір ЗСУ", "З Україно в серці", "Херсон Україна" - такі патріотичні написи прикрашають вулиці окупованого Херсона. Відповідні фото оприлюднив на своїй сторінці у facebook перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, передає УНН.
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Патріотичні графіті та написи можна помітити на парканах і стінах будинків. Частина - у синьо-жовтих тонах.
Гасла закликають вірити ЗСУ, президенту, нагадують, що українська армія поряд, а окупантам варто забиратись додому.
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