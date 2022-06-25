С Украиной в сердце: улицы оккупированного Херсона покрыты патриотическими надписями
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. "Верь ВСУ", "С Украиной в сердце", "Херсон Украина" - такие патриотические надписи украшают улицы оккупированного Херсона. Соответствующие фото обнародовал на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский, передает УНН.
Детали
Патриотические граффити и надписи можно заметить на заборах и стенах домов. Часть – в сине-желтых тонах.
Лозунги призывают верить ВСУ, президенту, напоминают, что украинская армия рядом, а оккупантам следует убираться домой.
Напомним
Во временно захваченном Херсоне взорвали авто с оккупационным "начальником департамента семьи, молодежи и спорта Херсонской ВГА" дмитрием савлученком – коллаборант погиб.