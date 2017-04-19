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З України виведено за участю іноземних структур 2,3 млрд грн – НАБУ

З України виведено за участю іноземних структур 2,3 млрд грн – НАБУ

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Детективи Національного антикорупційного бюро України встановили іноземні комерційні структури, за участі яких було виведено із України понад 2,27 млрд грн, 428 млн дол. США, 4,3 млн євро та 825 тис. фунтів стерлінгів, передає УНН з посиланням на прес-службу НАБУ.

“Іноземні банки та компанії причетні до завдання більш як третини усіх збитків від злочинів, які розслідує Національне антикорупційне бюро України. Наразі детективи НАБУ встановили комерційні структури зі щонайменше 10 країн світу, за участі яких із України було виведено понад 2,27 млрд грн, 428 млн дол. США, 4,3 млн євро та 825 тис. фунтів стерлінгів”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією НАБУ, слідством встановлено причетність іноземних суб’єктів до корупційних схем, реалізованих на низці українських державних компаній. Зокрема, уточнили у Бюро, йдеться про ПАТ “Укргазвидобування”, ДП “Електроважмаш”, ДП “Об’єднана гірничо-хімічна компанія” (ОГХК), ПАТ “Державна продовольчо-зернова корпорація України” (ДПЗКУ), ДП “Адміністрація морських портів України”, ПАТ “Одеський припортовий завод” (ОПЗ) тощо.

У відомстві також пояснили, що найчастіше кінцевими бенефіціарами закордонних компаній-учасників корупційних схем є громадяни України, а самі компанії зазвичай виконують роль посередника.

“Згідно з даними, отриманими детективами НАБУ з початку здійснення розслідувань (з 4 грудня 2015 року), найчастіше такі компанії-посередники мають "прописку“ у Великій Британії та Республіці Кіпр. У цих країнах українських корупціонерів приваблюють низьке оподаткування, спрощена фінансова звітність та високі гарантії конфіденційності. Банківські операції найчастіше здійснюються через фінансові установи у Латвії та Австрії, оскільки місцеві банки працюють швидко та мають жорсткі стандарти дотримання банківської таємниці”, — повідомили у відомстві.

У НАБУ додали, що активно співпрацюють з правоохоронними органами інших держав. Загалом від початку розслідувань cтаном на середину квітня НАБУ надіслало 161 клопотання про міжнародну правову допомогу до компетентних органів 41-ї держави. Найбільше клопотань скеровано до Латвії (35), Великої Британії (13), Австрії (10), Швейцарії (10), Кіпру (10).

Як повідомляв раніше УНН, НАБУ розслідує 49 проваджень щодо державних підприємств, 15 з яких за розміром активів входять до переліку ТОП-100 державних компаній за версією Міністерства економічного розвитку та торгівлі.

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