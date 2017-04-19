Из Украины выведено с участием иностранных структур 2,3 млрд грн - НАБУ

"Иностранные банки и компании причастны к нанесению более трети всех убытков от преступлений, расследуемых Национальном антикоррупционном бюро Украины. Сейчас детективы НАБУ установили коммерческие структуры по меньшей мере 10 стран мира, при участии которых с Украины было выведено более 2,27 млрд грн, 428 млн долл. США, 4,3 млн евро и 825 тыс. Фунтов стерлингов ", - говорится в сообщении.

По информации НАБУ, следствием установлена ​​причастность иностранных субъектов к коррупционным схемам, реализованных на ряде украинских государственных компаний. В частности, уточнили в Бюро, речь идет о ПАО "Укргаздобыча", ГП "Электротяжмаш", ГП "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ), ГП "Администрация морских портов Украина", ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) и др.

В ведомстве также пояснили, что чаще всего конечными бенефициарами иностранных компаний-участников коррупционных схем являются граждане Украины, а сами компании обычно выполняют роль посредника.

"Согласно данным, полученным детективами НАБУ с начала осуществления расследований (с 4 декабря 2015 года), чаще всего такие компании-посредники "прописку" в Великобритании и Республике Кипр. В этих странах украинских коррупционеров привлекают низкое налогообложение, упрощенная финансовая отчетность и высокие гарантии конфиденциальности. Банковские операции чаще всего осуществляются через финансовые учреждения в Латвии и Австрии, поскольку местные банки работают быстро и имеют жесткие стандарты соблюдения банковской тайны", - сообщил в ведомстве.

В НАБУ добавили, что активно сотрудничают с правоохранительными органами других государств. Всего с начала расследований состоянием на середину апреля НАБУ направило 161 ходатайство о международной правовой помощи в компетентные органы 41-го государства. Больше всего ходатайств направлено в Латвии (35), Великобритании (13), Австрии (10), Швейцарии (10), Кипра (10).

Как сообщал ранее УНН, НАБУ расследует 49 производств в отношении государственных предприятий, 15 из которых по размеру активов входят в перечень ТОП-100 государственных компаний по версии Министерства экономического развития и торговли.