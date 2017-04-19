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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 39065 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101956 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 155660 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
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11 марта, 14:12 • 116299 просмотра

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Из Украины выведено с участием иностранных структур 2,3 млрд грн - НАБУ

Из Украины выведено с участием иностранных структур 2,3 млрд грн - НАБУ

Киев  •  УНН

 • 11099 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины установили иностранные коммерческие структуры, при участии которых был выведен из Украины более 2,27 млрд грн, 428 млн долл. США, 4,3 млн евро и 825 тыс. Фунтов стерлингов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Иностранные банки и компании причастны к нанесению более трети всех убытков от преступлений, расследуемых Национальном антикоррупционном бюро Украины. Сейчас детективы НАБУ установили коммерческие структуры по меньшей мере 10 стран мира, при участии которых с Украины было выведено более 2,27 млрд грн, 428 млн долл. США, 4,3 млн евро и 825 тыс. Фунтов стерлингов ", - говорится в сообщении.

По информации НАБУ, следствием установлена ​​причастность иностранных субъектов к коррупционным схемам, реализованных на ряде украинских государственных компаний. В частности, уточнили в Бюро, речь идет о ПАО "Укргаздобыча", ГП "Электротяжмаш", ГП "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ), ГП "Администрация морских портов Украина", ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) и др.

В ведомстве также пояснили, что чаще всего конечными бенефициарами иностранных компаний-участников коррупционных схем являются граждане Украины, а сами компании обычно выполняют роль посредника.

"Согласно данным, полученным детективами НАБУ с начала осуществления расследований (с 4 декабря 2015 года), чаще всего такие компании-посредники "прописку" в Великобритании и Республике Кипр. В этих странах украинских коррупционеров привлекают низкое налогообложение, упрощенная финансовая отчетность и высокие гарантии конфиденциальности. Банковские операции чаще всего осуществляются через финансовые учреждения в Латвии и Австрии, поскольку местные банки работают быстро и имеют жесткие стандарты соблюдения банковской тайны", - сообщил в ведомстве.

В НАБУ добавили, что активно сотрудничают с правоохранительными органами других государств. Всего с начала расследований состоянием на середину апреля НАБУ направило 161 ходатайство о международной правовой помощи в компетентные органы 41-го государства. Больше всего ходатайств направлено в Латвии (35), Великобритании (13), Австрии (10), Швейцарии (10), Кипра (10).

Как сообщал ранее УНН, НАБУ расследует 49 производств в отношении государственных предприятий, 15 из которых по размеру активов входят в перечень ТОП-100 государственных компаний по версии Министерства экономического развития и торговли.

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