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З України в Великобританію намагались вивезти старовинні наконечники списів та ножі

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Українські митники виявили посилку до Великобританії з наконечниками списів та ножами, яку намагались вивезти за допомогою мікроавтобусу. Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова державної митної служби Максим Нефьодов, передає УНН.

З України в Великобританію намагались вивезти старовинні наконечники списів та ножі

“Цього разу покажу вам ще один аспект роботи Нової митниці — боротьбу із нелегальним вивезенням культурних цінностей. Ось затримали в п’ятницю пізно вночі в посилці на Великобританію, яку перевозили „бусіком“ через Порубне (на зображенні видно наконечники списів та ножі, — ред). Далі працює СБУ — це їх підслідність”, — написав Максим Нефьодов.

Він зазначив, що продукти роботи чорних археологів особливо часто намагаються вивозити контрабандою, інколи вивозять і картини.

“Інколи щось дивне намагаються ввезти в країну — тоді перевіряємо із міжнародними партнерами, що це не крадіжки чи результат роботи міжнародних синдикатів по підробці предметів мистецтва”, — додав Максим Нефьодов.

Нагадаємо, в Україну хотіли провезти одяг від Burberry та Philipp Plein по 250 грн за штуку.

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