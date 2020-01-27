Из Украины в Великобританию пытались вывезти старинные наконечники копий и ножи
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Украинские таможенники обнаружили посылку в Великобританию с наконечниками копий и ножами, которую пытались вывезти с помощью микроавтобуса. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель государственной таможенной службы Максим Нефедов, передает УНН.
“На этот раз покажу вам еще один аспект работы Новой таможни — борьбу с нелегальным вывозом культурных ценностей. Вот задержали в пятницу поздно ночью в посылке на Великобританию, которую перевозили „бусик“ из Порубное (на картинке видно наконечники копий и ножи, — ред). Далее работает СБУ — это их подследственность”, — написал Максим Нефедов.
Он отметил, что продукты работы черных археологов особенно часто пытаются вывозить контрабандой, иногда вывозят и картины.
“Иногда что-то странное пытаются ввезти в страну — тогда проверяем с международными партнерами, это не кражи или результат работы международных синдикатов по подделке предметов искусства”, — добавил Максим Нефедов.
Напомним, в Украине хотели провезти одежду от Burberry и Philipp Plein по 250 грн за штуку.