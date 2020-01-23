З України поїхали і не повернулись майже 4 млн осіб – Дубілет
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. За останні 10 років з України виїхали і не повернулись на батьківщину 3,8 млн громадян. Про це сьогодні сказав міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет під час пресконференції щодо результатів оцінки чисельності наявного населення України, передає кореспондент УНН.
"Єдине що ми можемо зробити – це зрозуміти, яка кількість за останні 10 років поїхала та не повернулась. За останні 10 років у нас вийшло 3,8 млн людей. Це люди, які не повернулись, тому що вони залишились заробітчанами або з іншої причини – це відкрите питання. Це відкрита статистика", - сказав Дубілет.
Як повідомлялося в УНН, за даними Дубілета, чисельність наявного населення України складає 37,289 млн осіб.