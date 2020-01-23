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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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Из Украины уехали и не вернулись почти 4 млн человек - Дубилет

Киев • УНН

 • 17080 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. За последние 10 лет из Украины выехали и не вернулись на родину 3,8 млн граждан. Об этом сказал министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет во время пресс-конференции о результатах оценки численности наличного населения Украины, передает корреспондент УНН.

Из Украины уехали и не вернулись почти 4 млн человек - Дубилет

"Единственное что мы можем сделать - это понять, какое количество за последние 10 лет поехало и не вернулось. За последние 10 лет у нас получилось 3,8 млн человек. Это люди, которые не вернулись, потому что они остались работниками или по другой причине - это открытый вопрос. Это открытая статистика", - сказал Дубилет.

Как сообщалось в УНН, по данным Дубилета, численность населения Украины составляет 37,289 млн человек.

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