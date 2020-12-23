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З України намагалися вивезти унікальне видання "Кобзаря" Шевченка

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. Служба безпеки України попередила незаконне вивезення за кордон унікального прижиттєвого видання "Кобзаря" Тараса Шевченка, яке на аукціонах в Європі може коштувати від 50 тисяч доларів США. Про це інформує пресслужба СБУ, передає УНН.

З України намагалися вивезти унікальне видання "Кобзаря" Шевченка

"За попередніми даними слідства, нелегальне переправлення раритету запланував київський посередник, який діяв на замовлення європейських клієнтів. Він найняв кур’єра, який мав вивезти історичну книгу через пункт пропуску "Ягодин". Оперативники та слідчі СБУ виявили в особистих речах фігуранта прихований від митного контролю збірник поетичних видань "Кобзар" Т.Г. Шевченка датований 1860 роком", - повідомили у СБУ.

Зазначається, що згідно висновків експертів, вилучене видання "Кобзаря" є однією із останніх прижиттєвих публікацій автора і на аукціонах в Європі може коштувати від 50 тисяч доларів США.

Наразі в Україні за офіційними даними залишилося лише 8 примірників такого видання і вони є культурною та історичною цінністю для нашої країни, інформують у пресслужбі.

"У зловмисника також виявлено понад 200 срібних монет та прикрас часів Кельтської та Римської культур. Вилучене раритетне видання та предмети старовини буде направлено на проведення експертного дослідження. За його результатами фігурантам планується повідомити про підозру за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України. Після завершення досудового розслідування розглядатиметься питання щодо передачі вилучених культурних цінностей до Музейного фонду України", - йдеться у повідомленні СБУ.

Нагадаємо, раніше контррозвідка СБУ блокувала спробу незаконного вивезення з України запчастин до зенітно-ракетного комплексу "Оса-АКМ".

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