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Из Украины пытались вывезти уникальное издание "Кобзаря" Шевченко

Киев • УНН

 • 12304 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Служба безопасности Украины предупредила незаконный вывоз за границу уникального прижизненного издания "Кобзаря" Тараса Шевченко, которое на аукционах в Европе может стоить от 50 тысяч долларов США. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.

Из Украины пытались вывезти уникальное издание "Кобзаря" Шевченко

"По предварительным данным следствия, нелегальную переправку раритета запланировал киевский посредник, который действовал по заказу европейских клиентов. Он нанял курьера, который должен был вывезти историческую книгу через пункт пропуска "Ягодин". Оперативники и следователи СБУ обнаружили в личных вещах фигуранта скрытый от таможенного контроля сборник поэтических изданий "Кобзарь" Т.Г. Шевченко датированный 1860 годом", - сообщили в СБУ.

Отмечается, что согласно выводам экспертов, изъятое издание "Кобзаря" является одной из последних прижизненных публикаций автора и на аукционах в Европе может стоить от 50 тысяч долларов США.

Сейчас в Украине по официальным данным осталось только 8 экземпляров такого издания и они являются культурной и исторической ценностью для нашей страны, информируют в пресс-службе.

"У злоумышленника также выявлено более 200 серебряных монет и украшений времен Кельтской и Римской культур. Изъятое раритетное издание и предметы старины будут направлены на проведение экспертного исследования. По его результатам фигурантам планируется сообщить о подозрении по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст . 201 Уголовного кодекса Украины. После завершения досудебного расследования будет рассматриваться вопрос о передаче изъятых культурных ценностей в Музейный фонд Украины", - говорится в сообщении СБУ.

Напомним, ранее контрразведка СБУ блокировала попытку незаконного вывоза из Украины запчастей к зенитно-ракетному комплексу "Оса-АКМ".

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