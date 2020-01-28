З України намагалися вивезти антикварну збірку видань Вальтера Скотта
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. На українсько-румунському кордоні прикордонники виявили предмети старовини, серед яких й збірка видань Вальтера Скотта, датована 1894 роком. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Західного регіонального управління Держприкордонслужби.
"Вчора близько опівночі, 27 січня, в пункті пропуску "Порубне", що на кордоні з Румунією, спільною міжвідомчою групою з-поміж прикордонників Чернівецького загону, співробітників СБУ та митниці виявлено предмети старовини, які, можливо, мають культурно-історичну цінність. Старовинну ікону та Біблію, а також збірку шотландського письменника сера Вальтера Скотта, датовану 1894 роком, прикордонники виявили в автомобілі марки Mercedes, який поглиблено оглядали спільно з працівниками митниці та СБУ", - йдеться у повідомленні управління ДПСУ у Facebook.
Предмети були в картонній коробці багажного відділення автомобіля, яким до Великої Британії прямував 30-річний тернополянин, додали прикордонники.
Старовинні книги та ікону вилучено та передано на експертизу для встановлення історичної та культурної цінності.
Нагадаємо, 24 січня повідомлялося, що прикордонники на пункті пропуску “Порубне” виявили у автомобілі близько 50 предметів антикваріату, які тернополянин намагався перевезти до Великої Британії.