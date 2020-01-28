Из Украины пытались вывезти антикварный сборник изданий Вальтера Скотта

"Вчера около полуночи, 27 января, в пункте пропуска "Порубное" на границе с Румынией, общей межведомственной группой из пограничников Черновицкого отряда, сотрудников СБУ и таможни обнаружены предметы старины, которые, возможно, имеют культурно-историческую ценность. Старинную икону и Библию, а также сборник шотландского писателя сэра Вальтера Скотта, датированный 1894 годом, пограничники обнаружили в автомобиле марки Mercedes, который углубленно осматривали совместно с работниками таможни и СБУ", - говорится в сообщении управления ГПСУ в Facebook.

Предметы были в картонной коробке багажного отделения автомобиля, которым в Великобританию следовал 30-летний житель Тернополя, добавили пограничники.

Старинные книги и икону изъяли и передали на экспертизу для установления исторической и культурной ценности.

Напомним, 24 января сообщалось, что пограничники на пункте пропуска "Порубное" обнаружили в автомобиле около 50 предметов антиквариата, которые житель Тернополя пытался перевезти в Великобританию.