“З цим “укропом” поспілкуйся особисто та “обнули” його”: ГУР перехопило наказ російського командира про страту українського військового

Головне управління розвідки перехопила розмову окупантів, під час якого командир армії рф віддає наказ про страту українського військового.

Про це повідомляє ГУР, передає УНН.

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Як повідомили в ГУР, розвідка перехопила розмову окупантів, під час якого командир підрозділу зі складу 60 окремої мотострілкової бригади 5 армії зс рф віддає злочинний наказ на страту військовополоненого Сил оборони України.

Це черговий доказ системного порушення норм міжнародного гуманітарного права окупаційною армією. Ведучи злочинну війну, російська армія не гребує вдаватись до найбільш підлих та ницих злочинів. ГУР МО України нагадує - за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата