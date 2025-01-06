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“З цим “укропом” поспілкуйся особисто та “обнули” його”: ГУР перехопило наказ російського командира про страту українського військового

“З цим “укропом” поспілкуйся особисто та “обнули” його”: ГУР перехопило наказ російського командира про страту українського військового

Київ • УНН

 • 24732 перегляди

Розвідка отримала докази наказу командира 60-ї мотострілкової бригади РФ про вбивство полоненого українського військового. Це черговий випадок порушення міжнародного гуманітарного права російською армією.

Головне управління розвідки перехопила розмову окупантів, під час якого командир армії рф віддає наказ про страту українського військового.

Про це повідомляє ГУР, передає УНН.

Деталі

Як повідомили в ГУР, розвідка перехопила розмову окупантів, під час якого командир підрозділу зі складу 60 окремої мотострілкової бригади 5 армії зс рф віддає злочинний наказ на страту військовополоненого Сил оборони України.

Це черговий доказ системного порушення норм міжнародного гуманітарного права окупаційною армією. Ведучи злочинну війну, російська армія не гребує вдаватись до найбільш підлих та ницих злочинів. ГУР МО України нагадує - за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата

- зазначили в ГУР.

В розмові окупант доповідає своєму командиру про чергове завдання, та захоплення у полон українського військового, який в свою чергу каже, щоб окупанти "особисто поспілкувалися із цим "укропом" та "обнулили" його".

Нагадаємо

На Времівському напрямку російські військові розстріляли чотирьох полонених українських захисників. Прокуратура розпочала розслідування за фактом воєнного злочину.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаКримінал та НП
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГоловне управління розвідки України
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