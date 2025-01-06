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«С этим «укропом» пообщайся лично и «обнули» его": ГУР перехватило приказ российского командира о казни украинского военного

«С этим «укропом» пообщайся лично и «обнули» его": ГУР перехватило приказ российского командира о казни украинского военного

Киев  •  УНН

 • 10454 просмотра

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Разведка получила доказательства приказа командира 60-й мотострелковой бригады РФ об убийстве пленного украинского военного. Это очередной случай нарушения международного гуманитарного права российской армией.

Главное управление разведки перехватила разговор оккупантов, во время которого командир армии рф отдает приказ о казни украинского военного.

Об этом сообщает ГУР, передает УНН.

Детали

Как сообщили в ГУР, разведка перехватила разговор оккупантов, во время которого командир подразделения из состава 60 отдельной мотострелковой бригады 5 армии ВС РФ отдает преступный приказ на казнь военнопленного Сил обороны Украины.

Это очередное доказательство системного нарушения норм международного гуманитарного права оккупационной армией. Ведя преступную войну, российская армия не гнушается прибегать к наиболее подлым и низменным преступлениям. ГУР МО Украины напоминает - за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие

- отметили в ГУР.

В разговоре оккупант докладывает своему командиру об очередном задании, и захвате в плен украинского военного, который в свою очередь говорит, чтобы оккупанты «лично пообщались с этим „укропом“ и „обнулили“ его».

Напомним,

На Времовском направлении российские военные расстреляли четырех пленных украинских защитников. Прокуратура начала расследование по факту военного преступления.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаКриминал и ЧП
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
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