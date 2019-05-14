З травня в кожній області України діятиме своя ціна на газ для населення
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Після запровадження НКРЕКП нових тарифів для АТ “Укртрансгаз” в кожній області України діятиме своя ціна на газ для побутових споживачів. Відповідну заяву зробила Асоціація газового ринку України, передає УНН.
“Споживачам варто звернути увагу на те, що кінцева вартість блакитного палива у платіжках буде різною на всій території України. Така різниця обумовлена рішенням НКРЕКП щодо запровадження для дочірньої компанії НАК „Нафтогаз України“ — АТ „Укртрансгаз“ тарифу на транспортування газу, виходячи з замовленої потужності. Він передбачає, що споживачі (у т.ч. побутові) газу сплачуватимуть за послуги транспортування газу газотранспортною системою фіксовану ставку (фактично абонплату), у розмірі 157,19 грн за тис. куб. м (без ПДВ). Ця ставка є складовою кінцевої вартості газу для населення і діє для всіх областей України. АТ „Укртрансгаз“ вже надіслав постачальникам газу для населення нові угоди на транспортування газу”, — повідомили в асоціації.
Як додали в АГРУ, до цього нововведення вартість газу була єдина для споживачів у всіх регіонах, тому що для всіх областей діяв однаковий загальний тариф на доставку газу, який складався з тарифу на транспортування для АТ “Укртрансгаз” та тарифу на розподіл для операторів ГРМ. Із 1 травня для кожного регіону буде діяти свій тариф на доставку газу.
При цьому в Асоціації уточнили, що за інформацією АГРУ, уряд та Нафтогаз врегулювали ціну газу для потреб побутових споживачів з 1 травня 2019 року. Таким чином, оптова ціна газу, за якою Нафтогаз здійснює продаж газу для потреб побутових споживачів з 1 травня 2019 року становитиме 5 990,00 грн за 1000 кубометрів, при цьому кінцева вартість газу мала б становити 8 247,00 грн за 1 000 кубометрів. Ціна для потреб побутових споживачів на червень 2019 року становитиме 6 299,00 грн за 1000 кубометрів, а отже кінцева ціна газу мала б становити 8 627,01 грн за 1 000 кубометрів.
Нагадаємо, Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” пропонує газ для потреб населення на умовах ПСО за зменшеною ціною. Нова ціна на 245 грн за тис. куб. м або майже на 4% нижче ніж та, що діяла у квітні.