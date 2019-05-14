З травня в кожній області України діятиме своя ціна на газ для населення

“Споживачам варто звернути увагу на те, що кінцева вартість блакитного палива у платіжках буде різною на всій території України. Така різниця обумовлена рішенням НКРЕКП щодо запровадження для дочірньої компанії НАК „Нафтогаз України“ — АТ „Укртрансгаз“ тарифу на транспортування газу, виходячи з замовленої потужності. Він передбачає, що споживачі (у т.ч. побутові) газу сплачуватимуть за послуги транспортування газу газотранспортною системою фіксовану ставку (фактично абонплату), у розмірі 157,19 грн за тис. куб. м (без ПДВ). Ця ставка є складовою кінцевої вартості газу для населення і діє для всіх областей України. АТ „Укртрансгаз“ вже надіслав постачальникам газу для населення нові угоди на транспортування газу”, — повідомили в асоціації.

Як додали в АГРУ, до цього нововведення вартість газу була єдина для споживачів у всіх регіонах, тому що для всіх областей діяв однаковий загальний тариф на доставку газу, який складався з тарифу на транспортування для АТ “Укртрансгаз” та тарифу на розподіл для операторів ГРМ. Із 1 травня для кожного регіону буде діяти свій тариф на доставку газу.

При цьому в Асоціації уточнили, що за інформацією АГРУ, уряд та Нафтогаз врегулювали ціну газу для потреб побутових споживачів з 1 травня 2019 року. Таким чином, оптова ціна газу, за якою Нафтогаз здійснює продаж газу для потреб побутових споживачів з 1 травня 2019 року становитиме 5 990,00 грн за 1000 кубометрів, при цьому кінцева вартість газу мала б становити 8 247,00 грн за 1 000 кубометрів. Ціна для потреб побутових споживачів на червень 2019 року становитиме 6 299,00 грн за 1000 кубометрів, а отже кінцева ціна газу мала б становити 8 627,01 грн за 1 000 кубометрів.

Нагадаємо, Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” пропонує газ для потреб населення на умовах ПСО за зменшеною ціною. Нова ціна на 245 грн за тис. куб. м або майже на 4% нижче ніж та, що діяла у квітні.