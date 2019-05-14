З травня в кожній області України діятиме своя ціна на газ для населення

ukru
22 березня, 17:51 • 53894 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 104240 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 90844 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 92134 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 71933 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 98803 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 149886 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 167315 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154323 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 242044 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1.2 м/с
71 %
756 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Масована атака рф: кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 16

Масована атака рф: кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 16

22 березня, 18:50 • 27412 перегляди
У Києві буде приспущено найбільший прапор країни: причина

У Києві буде приспущено найбільший прапор країни: причина

22 березня, 19:30 • 20803 перегляди
У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

22 березня, 20:14 • 32453 перегляди
У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

22:56 • 28060 перегляди
У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

23:46 • 15165 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 159039 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 242044 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 206230 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 191261 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 158030 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 50155 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 46563 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 63548 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 41473 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 75945 перегляди
Актуальне
З травня в кожній області України діятиме своя ціна на газ для населення

З травня в кожній області України діятиме своя ціна на газ для населення

Київ • УНН

 • 14592 перегляди

КИЇВ. 14 травня. УНН. Після запровадження НКРЕКП нових тарифів для АТ “Укртрансгаз” в кожній області України діятиме своя ціна на газ для побутових споживачів. Відповідну заяву зробила Асоціація газового ринку України, передає УНН.

“Споживачам варто звернути увагу на те, що кінцева вартість блакитного палива у платіжках буде різною на всій території України. Така різниця обумовлена рішенням НКРЕКП щодо запровадження для дочірньої компанії НАК „Нафтогаз України“ — АТ „Укртрансгаз“ тарифу на транспортування газу, виходячи з замовленої потужності. Він передбачає, що споживачі (у т.ч. побутові) газу сплачуватимуть за послуги транспортування газу газотранспортною системою фіксовану ставку (фактично абонплату), у розмірі 157,19 грн за тис. куб. м (без ПДВ). Ця ставка є складовою кінцевої вартості газу для населення і діє для всіх областей України. АТ „Укртрансгаз“ вже надіслав постачальникам газу для населення нові угоди на транспортування газу”, — повідомили в асоціації.

Як додали в АГРУ, до цього нововведення вартість газу була єдина для споживачів у всіх регіонах, тому що для всіх областей діяв однаковий загальний тариф на доставку газу, який складався з тарифу на транспортування для АТ “Укртрансгаз” та тарифу на розподіл для операторів ГРМ. Із 1 травня для кожного регіону буде діяти свій тариф на доставку газу.

При цьому в Асоціації уточнили, що за інформацією АГРУ, уряд та Нафтогаз врегулювали ціну газу для потреб побутових споживачів з 1 травня 2019 року. Таким чином, оптова ціна газу, за якою Нафтогаз здійснює продаж газу для потреб побутових споживачів з 1 травня 2019 року становитиме 5 990,00 грн за 1000 кубометрів, при цьому кінцева вартість газу мала б становити 8 247,00 грн за 1 000 кубометрів. Ціна для потреб побутових споживачів на червень 2019 року становитиме 6 299,00 грн за 1000 кубометрів, а отже кінцева ціна газу мала б становити 8 627,01 грн за 1 000 кубометрів.

Нагадаємо, Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” пропонує газ для потреб населення на умовах ПСО за зменшеною ціною. Нова ціна на 245 грн за тис. куб. м або майже на 4% нижче ніж та, що діяла у квітні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,233.50
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,001.71