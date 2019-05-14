С мая в каждой области Украины будет действовать своя цена на газ для населения

"Потребителям стоит обратить внимание на то, что конечная стоимость голубого топлива в платежках будет разной на всей территории Украины. Такая разница обусловлена решением НКРЭКУ о введении для дочерней компании НАК "Нафтогаз Украины" - АО "Укртрансгаз" тарифа на транспортировку газа, исходя из заказанной мощности. Он предусматривает, что потребители (в т.ч. бытовые) газа будут платить за услуги транспортировки газа по газотранспортной системе фиксированную ставку (фактически абонплату), в размере 157,19 грн за тыс. куб. м (без НДС). Эта ставка является составной конечной стоимости газа для населения и действует для всех областей Украины. АО "Укртрансгаз" уже направил поставщикам газа для населения новые соглашения на транспортировку газа", - сообщили в ассоциации.

Как добавили в АГРУ, к этому нововведению стоимость газа была единственная для потребителей во всех регионах, так как для всех областей действовал одинаковый общий тариф на доставку газа, состоящий из тарифа на транспортировку для АО "Укртрансгаз" и тарифа на распределение для операторов ГРМ. С 1 мая для каждого региона будет действовать свой тариф на доставку газа.

При этом в Ассоциации уточнили, что по информации АГРУ, правительство и Нафтогаз урегулировали цену газа для нужд бытовых потребителей с 1 мая 2019 года. Таким образом, оптовая цена газа, по которой Нафтогаз осуществляет продажу газа для нужд бытовых потребителей с 1 мая 2019 составит 5 990,00 грн за 1000 кубометров, при этом конечная стоимость газа должна составлять 8 247,00 грн за 1000 кубометров. Цена для нужд бытовых потребителей на июнь 2019 составит 6 299,00 грн за 1000 кубометров, а следовательно конечная цена газа должна составлять 8 627,01 грн за 1000 кубометров.

Напомним, Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" предлагает газ для нужд населения на условиях ПСО по сниженной цене. Новая цена на 245 грн за тыс. Куб. м или почти на 4% ниже и, действовавшей в апреле.