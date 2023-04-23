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З Судану евакуювали співробітників посольства США

З Судану евакуювали співробітників посольства США

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Президент США Джо Байден заявив, що співробітників посольства США в Судані евакуйовано. Про це УНН повідомляє з посиланням на Білий дім.

Цитата

«Сьогодні (22 квітня – ред.) за моїм наказом військові Сполучених Штатів провели операцію з евакуації персоналу уряду США з Хартума. Я пишаюся винятковою прихильністю співробітників нашого посольства, які мужньо і професійно виконували свої обов'язки і уособлювали дружбу і зв'язок Америки з народом Судану. Я вдячний за неперевершену майстерність наших військовослужбовців, які успішно доставили їх у безпечне місце», - сказав Байден.

Він також подякував Джибуті, Ефіопії та Саудівській Аравії за допомогу в проведенні операції.

Крім того Байден повідомив, що посольства США в Судані тимчасово призупиняє роботу.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що 22 квітня в Судані почалася евакуація іноземних громадян із порту Червоного моря.

Армія під командуванням Абдель Фаттеха аль-Бурхана і Сили швидкої підтримки (СБП) на чолі з Мохамедом Хамданом Дагало, відомим як Хемедті, які конкурують з нею, досі не дотримувалися режиму припинення вогню, про який домовлялися майже щодня з моменту початку бойових дій 15 квітня.

У суботу було порушено триденне перемир'я, оголошене в п'ятницю, щоб дозволити громадянам дістатися до безпечного місця і приїхати до своїх родин під час мусульманського свята Ід аль-Фітр. Обидві сторони звинуватили одна одну в недотриманні перемир'я.

Нагадаємо

Нещодавні бойові дії спалахнули в столиці Хартумі та в інших містах по всій країні, оскільки напруга між головнокомандувачем армії генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом і генералом Мохамедом Хамданом Дагало, лідером Сил оперативної підтримки, відомим як Хемеді, сягнула межі. Раніше вони очолили військовий переворот у жовтні 2021 року, зірвавши перехід до демократії, який розпочався після повалення правителя Омара аль-Башира внаслідок народного повстання чотири роки тому.

Але розбіжності між двома генералами почали швидко загострюватися, особливо після того, як у грудні минулого року військові, RSF і коаліція цивільних партій підписали попередню політичну угоду, за якою військові погодилися передати владу.

Нещодавні бойові дії загрожують занурити Судан у ширший конфлікт і зробити перехід країни до цивільного правління ще більш важким.

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