Из Судана эвакуировали сотрудников посольства США
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Президент США Джо Байден заявил, что сотрудники посольства США в Судане эвакуированы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Белый дом.
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«Сегодня (22 апреля – ред.) по моему приказу военные Соединенных Штатов провели операцию по эвакуации персонала правительства США из Хартума. Я горжусь исключительной приверженностью сотрудников нашего посольства, которые мужественно и профессионально выполняли свои обязанности и олицетворяли дружбу и связь Америки с народом Судана. Я благодарен за непревзойденное мастерство наших военнослужащих, которые успешно доставили их в безопасное место», - сказал Байден.
Он также поблагодарил Джибути, Эфиопию и Саудовскую Аравию за помощь в проведении операции.
Кроме того Байден сообщил, что посольства США в Судане временно приостанавливает работу.
Дополнение
Ранее сообщалось, что в 22 апреля в Судане началась эвакуация иностранных граждан из порта Красного моря.
Армия под командованием Абдель Фаттеха аль-Бурхана и конкурирующие с ней Силы быстрой поддержки (СБП) во главе с Мохамедом Хамданом Дагало, известным как Хемедти, до сих пор не соблюдали режим прекращения огня, о котором договаривались почти ежедневно с момента начала боевых действий 15 апреля.
В субботу было нарушено трехдневное перемирие, которое было объявлено в пятницу, чтобы позволить гражданам добраться до безопасного места и приехать к своим семьям во время мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Обе стороны обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.
Напомним
Недавние боевые действия вспыхнули в столице Хартуме и в других городах по всей стране, поскольку напряжение между главнокомандующим армией генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом и генералом Мохамедом Хамданом Дагало, лидером Сил оперативной поддержки, известным как Хемедти, достигло предела. Ранее они возглавили военный переворот в октябре 2021 года, сорвав переход к демократии, который начался после свержения правителя Омара аль-Башира в результате народного восстания четыре года назад.
Но разногласия между двумя генералами начали быстро обостряться, особенно после того, как в декабре прошлого года военные, RSF и коалиция гражданских партий подписали предварительное политическое соглашение, по которому военные согласились передать власть.
Недавние боевые действия угрожают погрузить Судан в более широкий конфликт и сделать переход страны к гражданскому правлению еще более трудным.