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З Росії намагались переправити контрабанду годинників, парфумів і "ковід"-тестів на понад 9 млн гривень

З Росії намагались переправити контрабанду годинників, парфумів і "ковід"-тестів на понад 9 млн гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. На Сумщині виявили російську контрабанду із парфумів, коштовних годинників, аксесуарів та партії тестів для виявлення COVID-19 на понад 9 мільйонів гривень, яку намагалась переправити група невідомих осіб. Про це повідомляє пресцентр ДПСУ, інформує УНН.

Зазначається, що правопорушення викрито учора ввечері під час реалізації отриманих від співробітників оперативно-розшукових підрозділів Держприкордонслужби інформації про можливу протиправну діяльність на російсько-українському кордоні.

"Спільний прикордонний наряд від відділу "Велика Писарівка" та прикордонного оперативно-розшукового відділу "Краснопілля" Сумського загону під час несення служби біля населеного пункту Олександрівка, помітив на березі річки Ворскла, яка протікає неподалік кордону, рух чотирьох невідомих осіб. Аби затримати ймовірних правопорушників, прикордонники здійснили попереджувальний постріл вгору. Однак особи, покинувши свої ноші, вдалися до втечі на територію Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Вказується, що у 12 картонних ящиках, які вони незаконно перемістили з території Росії на територію України, було виявлено велику кількість медичних засобів, у т.ч. й тестів для виявлення COVID-19. Також в одному з ящиків знайдено два швейцарських годинники класу "люкс" – HUBLOT, ексклюзивні чоловічі запонки швейцарської компанії Patek Philippe, два флакони парфумів Accento Sospiro та Sospiro Opera, а також чотири футляри для зберігання елітних годинників.

"Наразі товар, загальна вартість якого може сягати понад 9 млн грн, доставлений до прикордонного підрозділу. Тривають заходи щодо пошуку осіб, які причетні до здійснення протиправної діяльності", - резюмували прикордонники.

Як повідомлялося раніше в УНН, росіянин намагався ввезти в Україну близько 30 кг тютюну для кальяну.

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