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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 36728 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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08:59 • 56783 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 69736 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 83092 просмотра

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 111314 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 113498 просмотра

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Из России пытались переправить контрабанду часов, духов и "ковид"-тестов на более чем 9 млн гривен

Из России пытались переправить контрабанду часов, духов и "ковид"-тестов на более чем 9 млн гривен

Киев  •  УНН

 • 11591 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Сумской области обнаружили российскую контрабанду с духов, ценных часов, аксессуаров, а также партии тестов для выявления COVID-19 на более чем 9 млн гривен, которую пыталась переправить группа неизвестных лиц. Об этом сообщает пресс-центр ГПСУ, информирует УНН.

Отмечается, что правонарушение разоблачено вчера вечером во время реализации полученных от сотрудников оперативно-розыскных подразделений Госпогранслужбы информации о возможной противоправной деятельности на российско-украинской границе.

"Совместный пограничный наряд от отдела "Великая Писаревка" и пограничного оперативно-розыскного отдела "Краснополье" Сумского отряда во время несения службы у населенного пункта Александровка, заметил на берегу реки Ворскла, которая протекает недалеко от границы, движение четырех неизвестных лиц. Чтобы задержать вероятных правонарушителей пограничники осуществили предупредительный выстрел вверх. Однако лица, покинувшие свою ношу, прибегли к бегству на территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Указывается, что в 12 картонных ящиках, которые они незаконно переместили с территории России на территорию Украины, было обнаружено большое количество медицинских средств, в т.ч. и тестов для выявления COVID-19. Также в одном из ящиков найдено двое швейцарских часов класса "люкс" - HUBLOT, эксклюзивные мужские запонки швейцарской компании Patek Philippe, два флакона духов Accento Sospiro и Sospiro Opera, а также четыре футляра для хранения элитных часов.

"Сейчас товар, общая стоимость которого может достигать более 9 млн грн, доставлен в пограничное подразделение. Продолжаются мероприятия по поиску лиц, причастных к совершению противоправной деятельности", - резюмировали пограничники.

Как сообщалось ранее в УНН, россиянин пытался ввезти в Украину около 30 кг табака для кальяна.

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