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З ранку у Києві значне ускладнення руху

З ранку у Києві значне ускладнення руху

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. Станом на 8:35 на дорогах Києва помітне значне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Так, у ранкових заторах зупинився Поділ – вулиці Набережно-Хрещатицька, Нижній Вал, Миколи Грінченка. Спостерігається ускладнення руху на Володимирському узвозі. "Стоїть" вулиця Богатирська, проспект Степана Бандери, вулиці Семена Скляренка, Новокостянтинівська, Олени Теліги.

Ускладнено рух проспектом Перемоги та бульваром Тараса Шевченка, вулицями Вадима Гетьмана, В’ячеслава Чорновола, Січових Стрільців, Дегтярівською.

Значні затори утворились на проспекті Валерія Лобановського, вулицях Миколи Грінченка, Михайла Бойчука, на Наддніпрянському шосе, бульварі Лесі Українки.

Також ускладнено рух мостами: Дарницький, Патона, Північний.

Як повідомляв УНН, в Україні 9 вересня переважно без опадів. Температура повітря вдень підніметься до 29 градусів вище нуля.

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