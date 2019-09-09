С утра в Киеве значительное усложнение движения

Так, в утренних пробках остановился Подол - улицы Набережно-Крещатицкая, Нижний Вал, Николая Гринченко. Наблюдается затруднение движения на Владимирском спуске. "Стоит" улица Богатырская, проспект Степана Бандеры, улицы Семена Скляренко, Новоконстантиновская, Елены Телиги.

Затруднено движение по проспекту Победы и бульваром Тараса Шевченко, улицами Вадима Гетьмана, Вячеслава Черновола, Сечевых Стрельцов, Дегтяревской.

Значительные пробки образовались на проспекте Валерия Лобановского, улицах Николая Гринченко, Михаила Бойчука, на Надднепрянском шоссе, бульваре Леси Украинки.

Также затруднено движение по мостам: Дарницкий, Патона, Северный.

Как сообщал УНН, в Украине 9 сентября преимущественно без осадков. Температура воздуха днем поднимется до 29 градусов выше нуля.