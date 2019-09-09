Сьогодні в Україні до 29 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. В Україні у понеділок, 9 вересня, переважно без опадів. Температура повітря вдень підніметься до 29 градусів вище нуля. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"9 вересня без опадів, лише ввечері на Закарпатті короткочасний дощ, гроза", - зазначили синоптики.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с, у західних областях та на Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 10-15°, в Карпатах та східних областях 7-9° тепла; вдень 24-29°.
Нагадаємо, протягом літа в Києві було зафіксовано 13 температурних рекордів.