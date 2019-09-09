Сегодня в Украине до 29 градусов тепла

"9 сентября без осадков, вечером на Закарпатье кратковременный дождь, гроза", - отметили синоптики.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в западных областях и на Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 10-15°, в Карпатах и восточных областях 7-9° тепла; днем 24-29°.

Напомним, в течение лета в Киеве было зафиксировано 13 температурных рекордов.