Сегодня в Украине до 29 градусов тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Украине в понедельник, 9 сентября, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем поднимется до 29 градусов выше нуля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"9 сентября без осадков, вечером на Закарпатье кратковременный дождь, гроза", - отметили синоптики.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в западных областях и на Приазовье местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 10-15°, в Карпатах и восточных областях 7-9° тепла; днем 24-29°.
Напомним, в течение лета в Киеве было зафиксировано 13 температурных рекордов.