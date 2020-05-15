З ранку п'ятниці на мостах Києва утворилися затори

Так, у заторах стоїть проспект Перемоги, проспект Валерія Лобановського, Велика окружна дорога, Голосіївський проспект, вулиці Січових Стрільців, Миколи Грінченка, Велика Васильківська.

Також ускладнено рух на вулиці Набережно-Хрещатицькій, вулицях Олени Теліги, Вадима Гетьмана, Щусєва та Жилянській.

На лівому березі Києва у заторах стоїть проспект Романа Шухевича – поруч сталася ДТП на вулиці Оноре де Бальзака, проспект Миколи Бажана, проспект Соборності, Броварський проспект, Дарницьке шосе, Дніпровська набережна, вулиці Тампере, Анни Ахматової, Княжий Затон та Здолбунівська.

На Південному мосту сталась ДТП, також затори утворились на Дарницькому, Русанівському, Північному мостах та мосту Патона.

Нагадаємо, що 15 травня у столиці можуть працювати 33 агропродовольчі ринки.