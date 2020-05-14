У столиці завтра запрацюють 33 агропродовольчі ринки

“За інформацією Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві, виконали протиепідемічні вимоги та можуть працювати 15 травня 33 агропродовольчих ринки”, — йдеться у повідомленні.

Відтак, можуть працювати наступні ринки:

1. Торгівельний майданчик “Феофанівський”, вул. Заболотного 48-А.

2. Ринок “Деміївський”, ТОВ “Манхеттен”, вул. Ізюмська, 1.

3. ТРК “Базар на лісовій”, ТОВ “Панорама-Інвест”, вул. Попудренка, 65.

4. Ринковий комплекс “Маяк”, ПФ ТОВ “Ремонтник”, вул. Попудренка, 90/2

5. КП “Володимирський ринок”, вул. Антоновича, 115.

6. ТОВ “Печерський ринок”, Печерська площа, 1.

7. Ринок “Ілліс”, ТОВ “Ілліс”, вул. Чорнобильська, 16/80.

8. КП “Бессарабський ринок”, Бессарабська площа, 2.

9. Ринок “Лівобережний”, ПрАТ “Дніпровський ринок”, вул. Сверстюка, 3.

10. Т/М “Дарниця”, ПрАТ “Дніпровський ринок”, вул. Попудренка, 5.

11. Ринок “Шлях”, ТОВ “Горизонт-Інвест”, вул. Зодчих, 52/1.

12. Ринок ПП “Колібріс”, вул. Л. Курбаса, 6.

13. Ринок “Одеський”, АТЗТ “Істерн-Трейд”, проспект Академіка Глушкова, 32-38.

14. ТОВ “РУІОЛ”, “Ринок “Вигурівський”, вул. Бальзака, 94.

15. ПрАТ “Ринок “Нивки”, вул. Щербаківського, 47.

16. МПП “Турбота”, вул. Туполєва, 13.

17. ТОВ “ТК “Борщагівський”, Ринок “Західний”, вул. Депутатська, 2.

18. Ринок “Відрадненський”, ВАТ “Торговий комплекс “Борщагівський”, бульвар В. Гавела, 18.

19. ТОВ “Квіткова Галявина”, Ринок “Лук’янівський”, вул. Юрія Іллєнка, 1.

20. ТОВ “Фермер — Торг Плюс”, вул. Електротехнічна, 18

21. Ринок “Полісся”, ТОВ “Полісся”, просп. Мінський, 2-А.

22. Ринок “Виноградар”, ТОВ “Ринок “Виноградар”, просп. Василя Порика, 2-А.

23. ТОВ “Агроринок”, вул. Вербицького, 32.

24. Ринок “Дніпро”, ТОВ “ТД „Дніпро“, б-р Кольцова, 12.

25. ПрАТ „Фірма Лісова“, Ринок „Лісовий“, вул. Миропільська, 2.

26. ТОВ „Дарницький ринок“, вул. Сормівська, 15.

27. Ринковий комплекс „Солом’янський“, ТОВ „Фірма“ Гарант”, вул. Солом’янська, 24.

28. КП “Житній ринок”, вул. Верхній Вал, 16.

29. ТОВ “Нісек”, ринок “Позняки”, вул. Ревуцького, 12/1.

30. Ринок “Полюс”, ТОВ “Агро-Еко-Вектор”, просп. Маяковського, 17.

31. ПрАТ “Ринок “Оболонь”, вул. Героїв Дніпра, 41.

32. ТОВ “Торговий комплекс “Борщагівський”, вул. Зодчих, 58-А.

33. Ринок “Мостицький”, просп. Правди, 3-А.

“На ринках мають забезпечити: масковий режим працівників та відвідувачів, дистанційну термометрію на вході, недопуск на територію ринку осіб із ознаками ГРВІ, забезпечення дистанції у 3 м між торговими місцями та дистанції 1,5 м між відвідувачами, дезінфекцію контактних поверхонь кожні три години”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, уряд відновлює роботу непродовольчих ринків в Україні.