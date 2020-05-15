С утра пятницы на мостах Киева образовались пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. По состоянию на 8:20 на улицах и мостах Киева заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, в пробках стоит проспект Победы, проспект Валерия Лобановского, Большая окружная дорога, Голосеевский проспект, улицы Сечевых Стрельцов, Николая Гринченко, Большая Васильковская.
Также затруднено движение на улице Набережно-Крещатицкая, улицах Елены Телиги, Вадима Гетьмана, Щусева и Жилянской.
На левом берегу Киева в пробках стоит проспект Романа Шухевича - рядом произошло ДТП на улице Оноре де Бальзака, проспект Бажана, проспект Соборности, Броварской проспект, Дарницкое шоссе, Днепровская набережная, улицы Тампере, Анны Ахматовой, Княжий Затон и Здолбуновская.
На Южном мосту произошло ДТП, также пробки образовались на Дарницком, Русановском, Северном мостах и мосту Патона.
Напомним, что 15 мая в столице могут начать работать 33 агропродовольственных рынка.