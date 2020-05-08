З ранку п'ятниці на мостах Києва утворилися затори
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Станом на 8:15 на декількох вулицях та мостах Києва утворилися затори, не зважаючи на введений через COVID-19 карантин у місті. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, у заторах стоїть проспект Перемоги, проспект Валерія Лобановського, Велика окружна дорога, Голосіївський проспект, вулиця Жилянська, бульвар Тараса Шевченка, вулиця Набережно-Хрещатицька, вулиця Олени Теліги та вулиця Маршала Малиновського.
Також ускладнено рух на вулиці Щусєва, вулиці Дегтярівській, вулиці Саксаганського та бульварі Лесі Українки.
На лівому березі Києва у заторах стоїть проспект Миколи Бажана, проспект Соборності, Броварський проспект, вулиця Андрія Малишка, проспект Визволителів, вулиця Братиславська та проспект Романа Шухевича.
На Південному, Дарницькому, Русанівському, Північному мостах та мосту Патона утворились затори в напрямку правого берега.
Нагадаємо, на карантин у столиці закриті два гуртожитки та два монастирі.