С утра пятницы на мостах Киева образовались пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. По состоянию на 8:15 на нескольких улицах и мостах Киева образовались пробки, несмотря на введенный из-за COVID-19 карантин в городе. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, в пробках стоит проспект Победы, проспект Валерия Лобановского, Большая окружная дорога, Голосеевский проспект, улица Жилянская, бульвар Тараса Шевченко, улица Набережно-Крещатицкая, улица Елены Телиги и улица Маршала Малиновского.
Также затруднено движение на улице Щусева, улице Дегтяревской, улице Саксаганского и бульваре Леси Украинки.
На левом берегу Киева в пробках стоит проспект Бажана, проспект Соборности, Броварской проспект, улица Андрея Малышко, проспект Освободителей, улица Братиславская и проспект Романа Шухевича.
На Южном, Дарницком, Русановском, Северном мостах и мосту Патона образовались пробки в направлении правого берега.
Напомним, на карантин в столице закрыты два общежития и два монастыря.