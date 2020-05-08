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С утра пятницы на мостах Киева образовались пробки

Киев • УНН

 • 15561 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. По состоянию на 8:15 на нескольких улицах и мостах Киева образовались пробки, несмотря на введенный из-за COVID-19 карантин в городе. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

С утра пятницы на мостах Киева образовались пробки

Так, в пробках стоит проспект Победы, проспект Валерия Лобановского, Большая окружная дорога, Голосеевский проспект, улица Жилянская, бульвар Тараса Шевченко, улица Набережно-Крещатицкая, улица Елены Телиги и улица Маршала Малиновского.

Также затруднено движение на улице Щусева, улице Дегтяревской, улице Саксаганского и бульваре Леси Украинки.

На левом берегу Киева в пробках стоит проспект Бажана, проспект Соборности, Броварской проспект, улица Андрея Малышко, проспект Освободителей, улица Братиславская и проспект Романа Шухевича.

На Южном, Дарницком, Русановском, Северном мостах и мосту Патона образовались пробки в направлении правого берега.

Напомним, на карантин в столице закрыты два общежития и два монастыря.

Украинские Национальные Новости

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