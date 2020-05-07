На карантин у столиці закриті два гуртожитки та два монастирі

“Столичні рятувальники продовжують дезінфекцію приміщень та будівель столиці, де виявили спалахи захворювання або є такий ризик. Це — гуртожитки, церкви, житлові будинки, де виявили хворих на коронавірус. Установи, у яких фіксують випадки захворювання, закривають на карантин. У столиці на карантин закриті два гуртожитки та два монастирі”, — зазначив він.

Нагадаємо, в Україні на 9 годину 7 травня зафіксовано 13 691 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 340 летальних. Приріст випадків захворювання за добу — 507, що більше, ніж добою раніше.