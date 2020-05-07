На карантин в столице закрыты два общежития и два монастыря
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В Киеве на карантин закрыты два общежития и два монастыря. Кроме того, продолжается дезинфекция помещений и зданий, где было обнаружено коронавирус. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Столичные спасатели продолжают дезинфекцию помещений и зданий столицы, где обнаружили вспышки заболевания или такой риск. Это - общежития, церкви, жилые дома, где обнаружили больных коронавирусом. Учреждения, в которых фиксируют случаи заболевания, закрывают на карантин. В столице на карантин закрыты два общежития и два монастыря", - отметил он.
Напомним, в Украине на 9:00 7 мая зафиксировано 13 691 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 340 летальных. Прирост случаев заболевания за сутки - 507, что больше, чем сутками ранее.