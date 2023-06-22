З пошкодженої через вибух багатоповерхівки у Києві евакуювали 20 людей- КМВА
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Станом на 11: 30 із пошкодженого внаслідок вибуху 16-типоверхового будинку в Дніпровському районі евакуювали 20 людей. Дві людини загинуло, ще пять постражали. Про це повідомляє УНН із посиланням на Київську міську військову адміністрацію.
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«Станом на 11:30 внаслідок вибуху в 16-типоверховому будинку в Дніпровському районі Києва загинуло 2 людини, ще 5 постраждали. Врятовано 20 осіб. Постраждалим надана медична та психологічна допомога. Біля будинку для евакуйованих мешканців працює «автобус незламності», - йдеться у повідомлені.
У КВМА також повідомили, що для евакуйованих жителів будинку вже визначені місця тимчасового проживання.
Деталі
Внаслідок вибуху у ніч на четвер сталося руйнування кількох поверхів будинку, зруйновано 4 квартири.
Виникла пожежа на площі 250 м2. О 8:10 її ліквідували.
Зараз проводиться демонтаж пошкоджених конструкцій за допомогою автокранів. До ліквідації наслідків вибуху залучено 102 рятувальника та 19 одиниць техніки. На місці працюють поліція, КАРС, медики, психологи та інші служби. Причини вибуху встановлююся.
Доповнення
За словами начальника КМВА Сергія Попко, для столиці це не перша подібна трагедія. Зокрема, практично рівно три роки тому, 21 червня 2020-го, в Дарницькому районі також стався вибух в багатоповерховому будинку. Тоді загинуло п’ятеро людей.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що кількість постраждалих унаслідок вибуху у 16-поверхівці зросла до п’яти. Двоє людей загинули.
Вибух, за попередніми даними, стався через витік газу.