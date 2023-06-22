З пошкодженої через вибух багатоповерхівки у Києві евакуювали 20 людей- КМВА

$41.390.02
46.921.07
ukru
В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
Ексклюзив
08:15 • 13170 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 42239 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 38528 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 43807 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 112721 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 179496 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 195297 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 143918 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137792 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87884 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
6.3м/с
27%
Популярнi новини

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 30112 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 34189 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 37370 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 29719 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 23900 перегляди
Публікації

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 24286 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 42207 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 195281 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 247897 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 395092 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 18825 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 23741 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 39811 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 35921 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 143914 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

З пошкодженої через вибух багатоповерхівки у Києві евакуювали 20 людей- КМВА

Київ • УНН

 • 1173995 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. Станом на 11: 30 із пошкодженого внаслідок вибуху 16-типоверхового будинку в Дніпровському районі евакуювали 20 людей. Дві людини загинуло, ще пять постражали. Про це повідомляє УНН із посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

З пошкодженої через вибух багатоповерхівки у Києві евакуювали 20 людей- КМВА

Цитата

«Станом на 11:30 внаслідок вибуху в 16-типоверховому будинку в Дніпровському районі Києва загинуло 2 людини, ще 5 постраждали. Врятовано 20 осіб. Постраждалим надана медична та психологічна допомога. Біля будинку для евакуйованих мешканців працює «автобус незламності», - йдеться у повідомлені.

У КВМА також повідомили, що для евакуйованих жителів будинку вже визначені місця тимчасового проживання.

Деталі

Внаслідок вибуху у ніч на четвер сталося руйнування кількох поверхів будинку, зруйновано 4 квартири.
Виникла пожежа на площі 250 м2. О 8:10 її ліквідували.

Зараз проводиться демонтаж пошкоджених конструкцій за допомогою автокранів. До ліквідації наслідків вибуху залучено 102 рятувальника та 19 одиниць техніки. На місці працюють поліція, КАРС, медики, психологи та інші служби. Причини вибуху встановлююся.

Доповнення

За словами начальника КМВА Сергія Попко, для столиці це не перша подібна трагедія. Зокрема, практично рівно три роки тому, 21 червня 2020-го, в Дарницькому районі також стався вибух в багатоповерховому будинку. Тоді загинуло п’ятеро людей.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що кількість постраждалих унаслідок вибуху у 16-поверхівці зросла до п’яти. Двоє людей загинули.

Вибух, за попередніми даними, стався через витік газу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

КиївКримінал та НП
Brent
$65.24
Bitcoin
$84,760.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.25
Золото
$3,242.76
Ethereum
$1,639.31