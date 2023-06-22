Из поврежденной из-за взрыва многоэтажки в Киеве эвакуировали 20 человек- КГВА
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. По состоянию на 11:30 из поврежденного в результате взрыва 16-тиэтажного дома в Днепровском районе эвакуировали 20 человек. Два человека погибли, еще пять пострадали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.
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«По состоянию на 11:30 в результате взрыва в 16-тиэтажном доме в Днепровском районе Киева погибли 2 человека, еще 5 пострадали. Спасены 20 человек. Пострадавшим оказана медицинская и психологическая помощь. Возле дома для эвакуированных жителей работает «автобус несокрушимости», - говорится в сообщении.
В КВМА также сообщили, что для эвакуированных жителей дома уже определены места временного проживания.
Детали
В результате взрыва в ночь на четверг произошло разрушение нескольких этажей дома, разрушены 4 квартиры.
Возник пожар на площади 250 м2. В 8:10 его ликвидировали.
Сейчас проводится демонтаж поврежденных конструкций с помощью автокранов. К ликвидации последствий взрыва привлечено 102 спасателя и 19 единиц техники. На месте работают полиция, КАРС, медики, психологи и другие службы. Причины взрыва устанавливаются.
Дополнение
По словам начальника КГВА Сергея Попко, для столицы это не первая подобная трагедия. В частности, практически ровно три года назад, 21 июня 2020-го, в Дарницком районе также произошел взрыв в многоэтажном доме. Тогда погибло пять человек.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что количество пострадавших в результате взрыва в 16-этажке возросло до пяти. Два человека погибли.
Взрыв, по предварительным данным, произошел из-за утечки газа.