З понеділка відновлюється робота автомобільного пункту пропуску "Будомєж-Грушів"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. З понеділка на українсько-польському кордоні відновлюється робота автомобільного пункту пропуску “Будомєж-Грушів”. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДПСУ.
“Польські колеги поінформували Держприкордонслужбу України про готовність відновити прикордонний рух в польській частині автомобільного пункту пропуску „Будомєж-Грушів“. Зазначений пункт пропуску відновлює свою роботу з 1:00 (час київський) понеділка, 6 липня”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося раніше, на українсько-угорському кордоні повністю відновлено роботу чотирьох пунктів пропуску.
Нагадаємо, що уряд України ще 20 травня 2020 року прийняв рішення щодо відновлення роботи всіх пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС, у тому числі з Польщею та Молдовою.