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З понеділка відновлюється робота автомобільного пункту пропуску "Будомєж-Грушів"

З понеділка відновлюється робота автомобільного пункту пропуску "Будомєж-Грушів"

Київ • УНН

 • 12900 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. З понеділка на українсько-польському кордоні відновлюється робота автомобільного пункту пропуску “Будомєж-Грушів”. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

“Польські колеги поінформували Держприкордонслужбу України про готовність відновити прикордонний рух в польській частині автомобільного пункту пропуску „Будомєж-Грушів“. Зазначений пункт пропуску відновлює свою роботу з 1:00 (час київський) понеділка, 6 липня”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, на українсько-угорському кордоні повністю відновлено роботу чотирьох пунктів пропуску.

Нагадаємо, що уряд України ще 20 травня 2020 року прийняв рішення щодо відновлення роботи всіх пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС, у тому числі з Польщею та Молдовою.

Українські Національні Новини

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