С понедельника возобновляется работа автомобильного пункта пропуска "Будомеж-Грушев"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. С понедельника на украинско-польской границе восстанавливается работа автомобильного пункта пропуска “Будомеж-Грушев”. Об этом соощает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
“Польские коллеги проинформировали Госпогранслужбу Украины о готовности восстановить пограничное движение в польской части автомобильного пункта пропуска „Будомеж-Грушев“. Указанный пункт пропуска возобновляет свою работу с 1:00 (время киевское) понедельника, 6 июля”, — говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, на украинско-венгерской границе полностью возобновлена работа четырех пунктов пропуска.
Напомним, что правительство Украины еще 20 мая 2020 года принял решение о возобновлении работы всех пунктов пропуска на границе со странами ЕС, в том числе с Польшей и Молдовой.