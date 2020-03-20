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З Польщі виїхав четвертий потяг з евакуйованими українцями

З Польщі виїхав четвертий потяг з евакуйованими українцями

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. З Польщі виїхав четвертий евакуаційний потяг, у якому перебувають ще 614 українців. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал з поширення інформації про коронавірус від Міністерства закордонних справ.

"Гарні новини! Ще 614 українських громадян виїхали з Польщі потягом. Це вже четвертий рейс Укрзалізниці з Перемишля до Києва за сьогодні", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що останній рейс з Перемишля заплановано на вечір, а загалом ці рейси перевезуть 2402 громадянина.

Нагадаємо, поліція охороняє правопорядок у поїздах під час евакуації українців з Польщі.

Українські Національні Новини

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