З Польщі виїхав четвертий потяг з евакуйованими українцями
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. З Польщі виїхав четвертий евакуаційний потяг, у якому перебувають ще 614 українців. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал з поширення інформації про коронавірус від Міністерства закордонних справ.
"Гарні новини! Ще 614 українських громадян виїхали з Польщі потягом. Це вже четвертий рейс Укрзалізниці з Перемишля до Києва за сьогодні", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що останній рейс з Перемишля заплановано на вечір, а загалом ці рейси перевезуть 2402 громадянина.
Нагадаємо, поліція охороняє правопорядок у поїздах під час евакуації українців з Польщі.