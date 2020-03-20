Из Польши выехал четвертый поезд с эвакуированными украинцами
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Из Польши выехал четвертый эвакуационный поезд, в котором находятся еще 614 украинцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал по распространению информации о коронавирусе Министерства иностранных дел.
"Хорошие новости! Еще 614 украинских граждан выехали из Польши поездом. Это уже четвертый рейс Укрзализныци из Перемышля в Киев за сегодня", - говорится в сообщении.
Указано, что последний рейс из Перемышля запланирован на вечер, а в целом эти рейсы перевезут 2402 гражданина.
Напомним, полиция охраняет правопорядок в поездах во время эвакуации украинцев из Польши.