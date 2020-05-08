З початку року від пожеж в Україні загинули 740 людей

“З початком пожежонебезпечного періоду, в Україні різко збільшилася кількість пожеж у природних екосистемах. Сотні гектарів задимлених лісів та відкритої території більш ніж на місяць стали ТОП темою, проте уваги громадськості потребує й інша проблема: помешкання громадян також продовжують горіти. Більш того, вогонь руйнує не лише будинки та квартири, а й забирає життя”, — йдеться у повідомленні ДСНС.

Так, лише з понеділка 4 травня у житловому секторі країни вже виникла 201 пожежа, внаслідок чого загинуло 10 людей, а ще 12 постраждали. Серед основних причин, які призводять до загибелі людей, рятувальники називають свідоме нехтування правилами пожежної безпеки, необережне поводження із вогнем, паління у ліжку, а також залишені без нагляду сірники та запальнички у місцях, що легко доступні для дітей.

“Загалом, з початку року вогонь забрав життя вже 740 громадян”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, станом на 7:00 8 травня силами лісових господарств ДАЗВ продовжуються заходи по ліквідації окремих осередків тління торф’яників. До гасіння залучено 42 людини та 14 одиниць техніки лісових господарств.