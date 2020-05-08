З початку року від пожеж в Україні загинули 740 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. З початку року в Україні на пожежах загинули 740 громадян. За даними ДСНС пожежі найчастіше виникають через свідоме нехтування правилами пожежної безпеки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр ДСНС.
“З початком пожежонебезпечного періоду, в Україні різко збільшилася кількість пожеж у природних екосистемах. Сотні гектарів задимлених лісів та відкритої території більш ніж на місяць стали ТОП темою, проте уваги громадськості потребує й інша проблема: помешкання громадян також продовжують горіти. Більш того, вогонь руйнує не лише будинки та квартири, а й забирає життя”, — йдеться у повідомленні ДСНС.
Так, лише з понеділка 4 травня у житловому секторі країни вже виникла 201 пожежа, внаслідок чого загинуло 10 людей, а ще 12 постраждали. Серед основних причин, які призводять до загибелі людей, рятувальники називають свідоме нехтування правилами пожежної безпеки, необережне поводження із вогнем, паління у ліжку, а також залишені без нагляду сірники та запальнички у місцях, що легко доступні для дітей.
“Загалом, з початку року вогонь забрав життя вже 740 громадян”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, станом на 7:00 8 травня силами лісових господарств ДАЗВ продовжуються заходи по ліквідації окремих осередків тління торф’яників. До гасіння залучено 42 людини та 14 одиниць техніки лісових господарств.